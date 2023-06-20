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У Вовчанську чоловік кинув пенсіонерку на гроші

У Вовчанську чоловік кинув пенсіонерку на гроші

Взяв гроші у пенсіонерки, але роботу не виконав: слідчі викрили чоловіка у скоєнні шахрайства Неодноразово судимий за майнові злочини мешканець Вовчанська пообіцяв жінці закрити пошкоджені обстрілами вікна в квартирі. Отримав від неї 1000 гривень, але обіцяну роботу не виконав. За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.19 червня слідчі відділу поліції № 1 Чугуївського РУП за процесуальним погодженням Чугуївської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости

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