У Вовчанську чоловік кинув пенсіонерку на гроші

Взяв гроші у пенсіонерки, але роботу не виконав: слідчі викрили чоловіка у скоєнні шахрайства Неодноразово судимий за майнові злочини мешканець Вовчанська пообіцяв жінці закрити пошкоджені обстрілами вікна в квартирі. Отримав від неї 1000 гривень, але обіцяну роботу не виконав. За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.19 червня слідчі відділу поліції № 1 Чугуївського РУП за процесуальним погодженням Чугуївської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости