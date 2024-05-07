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СБУ повідомила про підозру очільнику окупаційних таборів, де рашисти навчають дітей воювати проти України

СБУ повідомила про підозру очільнику окупаційних таборів, де рашисти навчають дітей воювати проти України

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного воєнного злочинця з рф, який нав’язує кремлівський режим на тимчасово захопленій частині території України.

Мова йде про кремлівського пропагандиста Дмитра Полковникова – очільника російської мілітарної організації під назвою «кримпатріотцентр».

Це формування має розгалужену мережу «філій», які функціонують під виглядом дитячих таборів на території Криму та лівобережжя Херсонщини.

У лавах окупаційної установи місцевим школярам нав’язують ідеологію рашизму та намагаються «прищепити» ненависть до України.

Крім того російські інструктори проводять з підлітками тренування з вогневої та диверсійно-розвідувальної підготовки, а також навчають тактиці ведення бою.

Таким чином Полковников виконує вказівку кремля щодо підготовки підростаючого покоління до війни проти нашої держави.

Задокументовано як фігурант приїздив до одного із «таборів» у Каланчацькому районі Херсонщини, де особисто закликав дітей підтримати окупантів.

Також він агітував учнів у подальшому вступати до регулярних підрозділів російських військ, зокрема, які наразі воюють проти Сил оборони.

У разі відмови проходити «перевиховання» в окупаційній установі – дітям погрожують відрахуванням зі шкіл, а їхнім батькам – переслідуванням з боку каральних органів росії.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Полковникову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

● ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);

● ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти українців.

Розслідування проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області спільно зі слідчими СБУ в АР Крим за процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Джерело: https://t.me/SBUkr/11871

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