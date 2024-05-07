СБУ повідомила про підозру очільнику окупаційних таборів, де рашисти навчають дітей воювати проти України

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного воєнного злочинця з рф, який нав’язує кремлівський режим на тимчасово захопленій частині території України.

Мова йде про кремлівського пропагандиста Дмитра Полковникова – очільника російської мілітарної організації під назвою «кримпатріотцентр».

Це формування має розгалужену мережу «філій», які функціонують під виглядом дитячих таборів на території Криму та лівобережжя Херсонщини.

У лавах окупаційної установи місцевим школярам нав’язують ідеологію рашизму та намагаються «прищепити» ненависть до України.

Крім того російські інструктори проводять з підлітками тренування з вогневої та диверсійно-розвідувальної підготовки, а також навчають тактиці ведення бою.

Таким чином Полковников виконує вказівку кремля щодо підготовки підростаючого покоління до війни проти нашої держави.

Задокументовано як фігурант приїздив до одного із «таборів» у Каланчацькому районі Херсонщини, де особисто закликав дітей підтримати окупантів.

Також він агітував учнів у подальшому вступати до регулярних підрозділів російських військ, зокрема, які наразі воюють проти Сил оборони.

У разі відмови проходити «перевиховання» в окупаційній установі – дітям погрожують відрахуванням зі шкіл, а їхнім батькам – переслідуванням з боку каральних органів росії.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Полковникову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

● ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);

● ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти українців.

Розслідування проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області спільно зі слідчими СБУ в АР Крим за процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Джерело: https://t.me/SBUkr/11871

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