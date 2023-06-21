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ГУР підтвердили нові атаки росії по Києву

ГУР підтвердили нові атаки росії по Києву

За даними The Economist, під час масованої атаки по Києву 29 травня у бік штаб-квартири розвідки РФ випустила балістичні і крилаті ракети, а також дрони.

Атаки збіглися у часі з новим фейком російської пропаганди про нібито загибель Буданова / REUTERS

Росія насправді робила спроби атак на приміщення української розвідки у Києві, але поставлених цілей окупанти не досягли, підтвердив інформацію, раніше озвучену виданням The Economist, представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телеканалу “Київ-24”.

“Так, атаки були. Але результату ні бажаного, ні озвученого російським смішним диктатором вони не досягнули. Робота ГУ ГУР не зупинялась внаслідок цих ворожих дій ні на годину. В тому числі по приміщенню можемо це говорити”, – відповів Юсов.

Інших подробиць цих атак Юсов не вказував.

Росія атакувала будівлю ГУР – що відомо

Напередодні видання The Economist писало про дві спроби росіян – у березні і травні 2023-го – завдати ударів по будівлі Головного управління розвідки МО у Києві. 

За даними видання, під час масованої атаки по Києву 29 травня у бік штаб-квартири розвідки РФ випустила балістичні і крилаті ракети, а також дрони. Ця спроба теж була провальною.

Журналісти стверджували, що пошкоджень зазнали будівлі поряд, водночас з людьми у самому приміщенні розвідки все було добре. Очільник ГУР Кирило Буданов же, зауважувало видання, нібито “обтрусився від пилу, одягнув кашкет і вийшов на вулицю, щоб оглянути наслідки”.

Джерело: УНІАН

Агентство Телевидения Новости

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