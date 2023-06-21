Окупанти обстріляли приватне підприємство у Вовчанську: сталася масштабна пожежа

21 червня о 16:05 ворог завдав обстрілів по території приватного підприємства у місті Вовчанськ Чугуївського району Харківської області.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Харківської області.

Внаслідок ударів загорівся дах та конструкції будівлі недіючого виробничого цеху на площі близько 1500 м².

До гасіння пожежі залучались рятувальники з міста Вовчанська та селища Білий Колодязь, загалом 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. О 18:40 пожежу було ліквідовано. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

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