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21.06.2023 23:40
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Окупанти обстріляли приватне підприємство у Вовчанську: сталася масштабна пожежа

Окупанти обстріляли приватне підприємство у Вовчанську: сталася масштабна пожежа

21 червня о 16:05 ворог завдав обстрілів по території приватного підприємства у місті Вовчанськ Чугуївського району Харківської області.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Харківської області.

Внаслідок ударів загорівся дах та конструкції будівлі недіючого виробничого цеху на площі близько 1500 м².

До гасіння пожежі залучались рятувальники з міста Вовчанська та селища Білий Колодязь, загалом 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. О 18:40 пожежу було ліквідовано. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости

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