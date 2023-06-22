Правоохоронці фіксують наслідки обстрілів Харківщини за добу (фото)

21 червня внаслідок ворожих обстрілів у Вовчанську згорів житловий будинок. Також пошкоджено будівлі м’ясокомбінату, господарчі споруди та приватні домоволодіння.

Також російські військові обстріляли село Кругляківка Куп’янського району. Зафіксовано пошкодження будинків, повідомляє прокуратура Харківської області. Отримав поранення 49-річний місцевий мешканець.

У селі Басове Богодухівського району внаслідок артобстрілу з боку зс рф пошкоджено два приватних будинки.

Слідчо-прокурорські групи зібрали речові докази та задокументували наслідки збройної агресії рф.

За процесуального керівництва Чугуївської, Куп’янської та Богодухівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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