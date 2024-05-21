Новини однією строкою

● Країни учасники формату «Рамштайн» з лютого 22 року виділили Україні $95 мільярдів військової підтримки, - Ллойд Остін

● У парламенті Франції закликали не забороняти Україні завдавати ударів французькою зброєю по території рф.

● Виктория Нуланд: Украине на передовой нужна артиллерия, которую мы отправляем, также нужно больше ПВО. Украинцы должны быть в состоянии отразить атаки, которые производятся с российских баз, расположенных на территории россии. Вопрос — поддержат ли США и союзники Киев в нанесении ударов по этим базам? Очевидно, что у нас этого не хотят. [А вы думаете, что стоило бы это сделать?] Я думаю, что если атаки осуществляются напрямую с территории россии, то эти базы — легитимная цель, если с них запускают ракеты или осуществляют поставки для армии. Думаю, пришло время. Потому что россия спровоцировала эскалацию конфликта.

● ЕЦБ обратился к европейским банкам с просьбой предоставить подробную стратегию по сворачиванию российского бизнеса к июню, рассказали источники Finacial Times. Просьба связана с угрозой вторичных санкций со стороны Вашингтона.

● До выборов президента США Китай ничего не будет предпринимать в отношении россии: для Пекина москва важна хорошим отношением к ней Трампа. Но поражение Трампа будет означать и ослабление россии и исчезновение большей части заинтересованности в ней Пекина. - @rus_analit

● Индейцы американского племени навахо в ближайшее время встретятся с представителями администрации президента США Джо Байдена из-за принятого главой Белого дома закона о запрете на импорт урана из россии, который приведет к росту добычи и перевозки металла на их землях, заявил исполнительный директор представительства в Вашингтоне резервации Навахо-Нейшен Джастин Ахастин.

● В США представят законопроект о санкциях в отношении Грузии из-за закона об иноагентах, пишет Politico.

● Скрепы... «Подсыпайте мышьяк ему в еду. Никто же не подумает, что вы его отравили мышьяком. Он и загнется». Ростовский митрополит Меркурий посоветовал прихожанке убить надоевшего мужа, с которым она прожила больше 40 лет. По словам Меркурия, женщина была в шоке и отказалась это делать. Тогда митрополит посоветовал терпеть мужа и «посмотреть на себя».

● Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди

● Медведев: россия считает правомерной военной целью руководителей стран, ведущих с ней войну, в том числе Зеленского

● Высокий суд Лондона вынес решение в пользу Ассанжа, у него будет возможность оспорить решение о его экстрадиции в США — СМИ

● За последний месяц президент Азербайджана Алиев встретился с президентом Ирана, который позже погиб, и с премьер-министром Словакии, которого тяжело ранили. Третья и четвёртая встречи были с Лукашенко и путиным.

● Danone оголосила про завершення продажу активів в рф

● Пломбииир! Две новости из одной реальности:

1. Самые дешевые и ходовые продукты в ближайшее время подорожают в россии на 10-30%. Это хлеб, молоко, яйца, мясо, рыба, фрукты, овощи, рис, макароны, масло, сыр, консервы, соль и сахар. То есть вообще ВСЁ.

2. Сегодня в Госдуме пройдет публичное обсуждение налоговой реформы. Ожидается, что налоги будут повышены с 13% до 15%.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

Картинки про роиссю от Александра Осташко

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