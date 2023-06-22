Харківській міській раді повернуть земельну ділянку вартістю 41 млн гривень
Завдяки принциповій позиції прокуратури Харківській міській раді буде повернуто земельну ділянку вартістю 41 млн грн
Суд задовольнив позовну заяву керівника Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова в інтересах держави в особі Харківської міської ради до приватного підприємства щодо розірвання договору оренди землі та повернення земельної ділянки площею 1 га, ринкова вартість якої складає 41 млн гривень.
Встановлено, що одним із підприємств у 2006 році отримано в оренду земельну ділянку по вул. Заводу Комсомолець (на теперішній час – вул. Букова) м. Харкова площею 1 га для будівництва культурно-розважального центру з гостьовою стоянкою машин.
Проте підприємством-орендарем не розпочато будівництво вже протягом 17 років, не отримано передбачених законодавством дозвільних документів на здійснення будівництва, встановлених договором оренди землі.