Протесты на оккупированных территориях

В соцсетях на оккупированных территориях Волновахского и Тельмановского районов жители жалуются на то, что по селам ездит какой-то мужик с бородой, в камуфляже, ходит по домам, по магазинам, ринкам и просит деньги на российскую армию.

Население шарахается от этого русскомировского волонтера, который в ответ угрожает расправой всем, кто не помогает. А оккупационная полиция никак не реагирует на жалобы населения и не комментирует такие инциденты, которые зафиксированы в селах Привольное, Диановка, Златоустовка.

В самой Волновахе люди жалуются на систематические перебои с электричеством и водой, которых нет неделями. Люди также возмущаются по поводу отжима квартир, которые оккупационная власть считает бесхозными. Например, по ул. Менделеева, дом 1-а, кв .11 и др). В ответ «асвабадители от квартир, воды, электричества и другого имущества» дают ничего не значащие отписки.

А вот жителей села Вольное достала местная коллаборантка-староста Панасенко (Халина) Людмила. Они выложили ей свое обращение через соцсети, чтобы это могла почитать и районная оккупационная власть. Жители просят дать ответ, на каком основании она берет с людей деньги за воду из общей сельской скважины, построенной еще при Украине? Деньги она берет с людей якобы на обслуживание скважин, но когда потребовали отчёт о потраченных средствах, ответ так и не получили!

Теперь староста лишила всех жителей села воды, но поставила у себя дома емкость, куда качает воду из общей скважины и продает жителям. Люди спрашивают, имеет ли она лицензию и разрешение заниматься этой деятельностью? А муж старосты при содействии российских солдат проникает на частную собственность жителей села, ходит по дворам и их хозяйственным постройкам и еще угрожает.

Обращаясь, скорее к оккупационным властям, жители пишут по поводу «графика работы старосты, которая не желает трудится 8 часов в день за мизерную оккупационную зарплату". Так это уже получается, что ей не нравится «русский мир», который она так ждала?

Жители предупредили предприимчивую старосту, что могут много чего рассказать за нее и ее мужа, который водит дружбу с российскими солдатами.

Все эти случаи говорят о том, что жители оккупированных территорий не смирились с навязанной российской властью и все больше и больше высказывает к ним претензий. Чем закончатся такие протесты не известно, но так и до массовых акций не далеко, чего оккупанты боятся больше всего.

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/1752

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