У Харкові санітар психіатричної лікарні вбив пацієнта

Вчинив вбивство пацієнта: поліція затримала санітара психіатричного закладу Харкова 21 червня 2023 року до обласної клінічної психіатричної лікарні у супроводі працівників бригади швидкої медичної допомоги та поліцейських доставили 46-річного громадянина з важким психічним розладом, який поводився неадекватно та агресивно.Під час перебування пацієнта у приміщенні однієї з палат він продовжував себе агресивно вести та чинити фізичний опір працівникам медичного закладу. Між чоловіком та санітаром виник конфлікт. Для знерухомлення агресивного пацієнта 45-річний санітар декілька разів рукою стиснув шию потерпілого. Надалі, усвідомлюючи власну перевагу у свої фізичній силі та той факт, що останній не має змоги чинити опір, санітар зі значною силою почав наносити пацієнту численні удари кулаками по обличчю та тулубу.

Зрозумівши, що потерпілий перестав подавати ознаки життя, зловмисник вирішив приховати обставини вчиненого ним вбивства та повідомив медичному персоналу про різке погіршення стану здоров’я пацієнта і необхідність проведення реанімаційних заходів.У ході проведення оперативно-розшукових заходів та санкціонованого обшуку у приміщенні лікарні поліцейські Харківського РУП №2 встановили свідків та вилучили речові докази щодо причетності до смерті потерпілого одного із санітарів цього медичного закладу.24 червня оперативники підрозділу поліції під процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури м. Харкова та за допомогою бійців полку поліції особливого призначення затримали 45-річного чоловіка. Як з’ясувалося, він ще працював обвалювальником м’яса на одному із м’ясокомбінатів.Порушника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости