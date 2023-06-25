Знешкоджено 720 окупантів, 19 артсистем та 5 РСЗВ: втрати ворога за добу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.23, за даними Генштабу ЗСУ, орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 224630 (+720) осіб ліквідовано;

танків ‒ 4030 (+6) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 7806 (+2) одиниць;

артилерійських систем – 4034 (+19) одиниць;

РСЗВ – 624 (+5) одиниць;

засоби ППО ‒ 385 (+2) одиниць;

літаків – 314 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 308 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3472 (+12),

крилаті ракети ‒ 1259 (+41),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 6735 (+4) од,

спеціальна техніка ‒ 552 (+4).

Дані уточнюються. Загальну цифру втрат крилатих ракет подано з урахуванням уточнень за попередній період.

Агентство Телевидения Новости