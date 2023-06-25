Знешкоджено 720 окупантів, 19 артсистем та 5 РСЗВ: втрати ворога за добу
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.23, за даними Генштабу ЗСУ, орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 224630 (+720) осіб ліквідовано;
танків ‒ 4030 (+6) одиниць;
бойових броньованих машин ‒ 7806 (+2) одиниць;
артилерійських систем – 4034 (+19) одиниць;
РСЗВ – 624 (+5) одиниць;
засоби ППО ‒ 385 (+2) одиниць;
літаків – 314 (+0) одиниць;
гелікоптерів – 308 (+0) одиниць;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3472 (+12),
крилаті ракети ‒ 1259 (+41),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) одиниць;
автомобільної техніки та автоцистерн – 6735 (+4) од,
спеціальна техніка ‒ 552 (+4).
Дані уточнюються. Загальну цифру втрат крилатих ракет подано з урахуванням уточнень за попередній період.