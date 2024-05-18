Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:53
Просмотров: 125

ЄС взявся за Інстаграм і Фейсбук через спричинення дитячої залежності

ЄС взявся за Інстаграм і Фейсбук через спричинення дитячої залежності

Європейський Союз розпочав офіційне розслідування щодо Meta через занепокоєння тим, що вона робить недостатньо для захисту психічного та фізичного здоров’я дітей, які використовують її соціальні медіа-платформи Facebook та Instagram.

Розслідування , оголошене Європейською комісією в четвер, оцінить, чи порушила Meta правила відповідно до Закону ЄС про цифрові послуги (DSA), зазначивши, що інтерфейс і алгоритми Facebook і Instagram можуть викликати «поведінкову залежність у дітей» і створити «ефект кролячої нори». » ЄС також стурбований тим, що Meta робить недостатньо, щоб запобігти доступу неповнолітніх до неприйнятного контенту, і що її інструменти перевірки віку можуть бути не «розумними, пропорційними та ефективними».

Розслідування додатково оцінить, чи системи рекомендацій вмісту Meta та налаштування конфіденційності за замовчуванням забезпечують достатню конфіденційність, безпеку та безпеку для неповнолітніх. Розслідування відслідковує нещодавні спроби Meta покращити безпеку дітей у Facebook та Instagram, наприклад, заборонити їм переглядати шкідливі теми та обмежити взаємодію з «підозрілими» обліковими записами дорослих , оскільки Meta намагається виправити свою погану репутацію щодо захисту дітей в Інтернеті .

Подальші дії комісії передбачають збір додаткових доказів. Немає офіційного кінцевого терміну для розгляду, але ЄС має право вжити тимчасових примусових заходів проти Meta, поки триває розслідування. Якщо виявиться , що Meta порушує правила DSA, вона може зіткнутися зі штрафом у розмірі до шести відсотків світового доходу компанії, а комісар ЄС Тьєррі Бретон заявив на X, що «ми докладаємо всіх зусиль для захисту молоді».

Джерело: http://internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Єврокомісія стежить за поширенням фейків про замах на Фіцо, - Bloomberg
Сегодня 09:10    52
Кабмін ввів обмеження на роботу онлайн-казино в Україні: про що йдеться
Сегодня 08:25    78
США ввели санкции против ряда лиц и компаний в связи с поставками оружия между рф и КНДР
Сегодня 08:04    81
В ЕС запретили вещание рупоров пропаганды кремля
Сегодня 06:41    119
З 18-го травня Міністерство оборони України анонсувало запуск застосунку "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів
Сегодня 06:10    96
Samsung знову надсміхається над Apple у новій рекламі
17.05.2024 09:27    181
Маск звільнив майже всю команду Tesla Supercharger після суперечки з топменеджером - Reuters
17.05.2024 09:04    187
кремль через «закон про іноагентів» може вкотре нашкодити Грузії
17.05.2024 08:52    171
США знайшли спосіб прискорити вихід європейських банків з росії
17.05.2024 08:00    176
TikTok став найдорожчим брендом у Китаї: випередив 4 найбільші держбанки КНР
17.05.2024 07:41    133
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 