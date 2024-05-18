ЄС взявся за Інстаграм і Фейсбук через спричинення дитячої залежності

Європейський Союз розпочав офіційне розслідування щодо Meta через занепокоєння тим, що вона робить недостатньо для захисту психічного та фізичного здоров’я дітей, які використовують її соціальні медіа-платформи Facebook та Instagram.

Розслідування , оголошене Європейською комісією в четвер, оцінить, чи порушила Meta правила відповідно до Закону ЄС про цифрові послуги (DSA), зазначивши, що інтерфейс і алгоритми Facebook і Instagram можуть викликати «поведінкову залежність у дітей» і створити «ефект кролячої нори». » ЄС також стурбований тим, що Meta робить недостатньо, щоб запобігти доступу неповнолітніх до неприйнятного контенту, і що її інструменти перевірки віку можуть бути не «розумними, пропорційними та ефективними».

Розслідування додатково оцінить, чи системи рекомендацій вмісту Meta та налаштування конфіденційності за замовчуванням забезпечують достатню конфіденційність, безпеку та безпеку для неповнолітніх. Розслідування відслідковує нещодавні спроби Meta покращити безпеку дітей у Facebook та Instagram, наприклад, заборонити їм переглядати шкідливі теми та обмежити взаємодію з «підозрілими» обліковими записами дорослих , оскільки Meta намагається виправити свою погану репутацію щодо захисту дітей в Інтернеті .

Подальші дії комісії передбачають збір додаткових доказів. Немає офіційного кінцевого терміну для розгляду, але ЄС має право вжити тимчасових примусових заходів проти Meta, поки триває розслідування. Якщо виявиться , що Meta порушує правила DSA, вона може зіткнутися зі штрафом у розмірі до шести відсотків світового доходу компанії, а комісар ЄС Тьєррі Бретон заявив на X, що «ми докладаємо всіх зусиль для захисту молоді».

Джерело: http://internetua.com

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