Харківські патрульні затримали водія з фальшивими правами

24 червня на вулиці Героїв Харкова патрульні зупинили автомобіль ГАЗ 2752 за порушення ПДР.

Про це повідомляє пресслужба УПП Харківської області.

Під час розгляду адміністративної справи керманич надав посвідчення водія, яке мало ознаки підробки. Прізвище та дата народження у паспорті та посвідченні не співпадали. Також, перевіривши документ по наявним базам, патрульні з’ясували, що за вказаною серією значиться інша особа.

Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Тепер окрім адміністративної чоловіку загрожує і кримінальна відповідальність за використання свідомо підробленого документа.

Агентство Телевидения Новости