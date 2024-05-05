Известный украинский военный Артём Карякин (позывной "Східний"), который первые 16 лет своей жизни прожил в Кадиевке, пока её в 2014 году не оккупировали (российское название - Стаханов) рассказывает о том, как проводили мобилизацию в т.н. "днр/лнр" накануне российского вторжения.

Думаю, об этом нужно знать всем - как тем, кто до сих пор верит в "помощь людям Донбасса", так и тем, кто пытается приравнять мобилизацию в Украине к тому, что происходило тогда (и происходит) на оккупированных территориях.

● Мы никогда не узнаем, сколько людей мобилизовала россия на Донбассе. Сами россияне этого не знают. Этих людей нигде не фиксировали.

● Часто мобилизацию в Украине пытаются приравнять к российской на Донбассе. Эти люди упускают важный момент: там людей натурально похищали. И это были не ТЦК, как в Украине. Там у людей не проверяли документы. Их просто забирали с улиц и НЕ везли в военкоматы. Их везли в какой-нибудь двор, где их складывали штабелями и увозили в неизвестном направлении. Поэтому невозможно узнать точное количество, сколько было мобилизовано.

● Почему так происходило? Дело в том, что россия долгие годы выделяла финансирование в т.н. "днр/лнр" для подготовки резервистов. Вначале они ещё устраивали какие-то сборы на пару недель. Потом они вовсе перестали это делать, но по бумагам получали деньги. По бумагам там был целый штат людей, которые в случае чего по первому звонку из рф должны были взять в руки оружие. Десятки тысяч человек, которые должны были быть подготовлены. Так было не только с резервистами, но и с контрактниками.

● Местные подразделения во главе с теми же офицерами-советниками из рф эти деньги забирали в карман, отчитываясь о подготовке кадров. Как началась война, все эти "казаки" и прочие местные бандформирования тут же испугались: сейчас нужно идти на штурм Попасной, а идти некому.

● Из-за того, что на бумаге были одни сплошные "мёртвые души", они в панике начали не то что принудительную мобилизацию - они начали просто похищать людей повсюду, где видели. Туда попадали и 60-, и 65-летние, и хромые, косые, слепые. Не только медосмотров не было, но и никто не фиксировал их на бумаге. Так что все эти люди просто пропали.

● Единственные мобилизованные из "днр/лнр", кому повезло - это 202-й и 204-й полки, которых отправили в Харьковскую область, и под общий побег ВС рф осенью 2022 они тоже бежали. Своим ходом.

● Мобилизации избежали лишь те, кто скрывался на другой квартире, вообще не выходил из дома и кому родные приносили еду. Были те, кто вот так не выходил больше года.

● Выйти на связь с теми, кого забирали, было уже невозможно. Телефоны забирали. Среди них, например, были преподаватели из Луганского университета. Выходили на связь они лишь тогда, когда в оккупированных населённых пунктах брали телефоны у местных.

● Подсчитать погибших могли только сотрудники моргов. Причём мобилизованные проходили отдельно от контрактников (чтобы они не попали в сводки). Военкоматы ничего не знали. Потому что военкоматы не проводили никакой мобилизации.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/15005

Новости портала «Весь Харьков»