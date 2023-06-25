29 населених пунктів на Харківщині зазнали обстрілів протягом доби – Генштаб

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 25 червня. 487 доба війни.

Сьогодні вночі ворог застосував 6 зенітних керованих ракет із С-300 по цивільних об’єктах на території Запорізької області. Крім того, протягом доби завдав 25 авіаційних ударів, також здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність, продовжує диверсійно-розвідувальну діяльність у прикордонних з Україною районах. Минулої доби, в районі населеного пункту Родіонівка Сумської області, ворог здійснив невдалу спробу проникнення ДРГ через держкордон України, зазнав втрат та відступив. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Грем’ячка, Тимоновичі Чернігівської області; Ходине, Малушине, Козаче, Ворожба, Іскрисківщина, Павлівка, Катеринівка Сумської області, а також Уди, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Красне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Охрімівка, Миколаївка, Нестерне, Бударки, Кругле, Землянки, Вільхуватка, Чугунівка, Григорівка, Одрадне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка та Берестове Харківської області.

Авіація сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також, нашими захисниками було знищено розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки, склад боєприпасів, станцію РЕБ та 3 ворожих артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости