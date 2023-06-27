СБУ затримала адміністратора прокремлівського Телеграм-каналу, який «зливав» локації ЗСУ на східному фронті

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного ворожого інформатора під час контрдиверсійних заходів на Донеччині.

Про це повідомляється на офіційній сторінці СБУ у Фейсбуці.

Зловмисником виявився мешканець Покровського району, який після початку повномасштабного вторгнення рф створив власний Телеграм-канал.

На цьому ресурсі він викладав електронні карти з позначками місць базування та переміщення підрозділів ЗСУ на Авдіївському напрямку.

Відповідну інформацію він з власної ініціативи збирав під час виїздів на місцевість, де приховано фіксував локації українських захисників.

Також він публікував відомості про наслідки російських повітряних ударів по території району.

У цих повідомленнях він «засвічував» координати постраждалих українських об’єктів з прив’язкою до місцевості.

Встановлено, що серед основних користувачів інтернет-ресурсу були бойовики окупаційних угруповань і представники спецслужб рф, які беруть участь у бойових діях проти Сил оборони на східному фронті.

Крім того, фігурант використовував власний Телеграм-канал для поширення фейків кремлівської пропаганди щодо суспільно-політичної ситуації в регіоні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України в умовах воєнного стану).

Наразі він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости