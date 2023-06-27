СБУ затримала адміністратора прокремлівського Телеграм-каналу, який «зливав» локації ЗСУ на східному фронті
Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного ворожого інформатора під час контрдиверсійних заходів на Донеччині.
Про це повідомляється на офіційній сторінці СБУ у Фейсбуці.
Зловмисником виявився мешканець Покровського району, який після початку повномасштабного вторгнення рф створив власний Телеграм-канал.
На цьому ресурсі він викладав електронні карти з позначками місць базування та переміщення підрозділів ЗСУ на Авдіївському напрямку.
Відповідну інформацію він з власної ініціативи збирав під час виїздів на місцевість, де приховано фіксував локації українських захисників.
Також він публікував відомості про наслідки російських повітряних ударів по території району.
У цих повідомленнях він «засвічував» координати постраждалих українських об’єктів з прив’язкою до місцевості.
Встановлено, що серед основних користувачів інтернет-ресурсу були бойовики окупаційних угруповань і представники спецслужб рф, які беруть участь у бойових діях проти Сил оборони на східному фронті.
Крім того, фігурант використовував власний Телеграм-канал для поширення фейків кремлівської пропаганди щодо суспільно-політичної ситуації в регіоні.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України в умовах воєнного стану).
Наразі він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.