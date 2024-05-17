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СБУ затримала агентку рф, яка наводила російські ракети на Житомирщину

СБУ затримала агентку рф, яка наводила російські ракети на Житомирщину

Служба безпеки затримала ще одну агентку російської розвідки, яка коригувала ракетно-дронові удари рф по Житомирщині.

Серед головних цілей агресора були бойові підрозділи та логістичні склади Сил оборони.

Для виконання ворожого завдання коригувальниця обходила місто та його околиці, де намагалась виявити місця найбільшого зосередження особового складу українських захисників.

Також під час розвідувальних вилазок агентка звертала увагу на «адреси», поблизу яких періодично знаходилась військова техніка.

СБУ поетапно задокументувала її контакти з окупантами та вжила заходи для убезпечення місць дислокації Сил оборони на території регіону.

У ході спецоперації співробітники Служби безпеки затримали російську агентку у власному помешканні.

У фігурантки вилучено мобільний телефон із доказами її контактів з агресором.

Як встановило розслідування, ворожою поплічницею виявилася місцева жителька, ідеологічна прихильниця рашизму.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/SBUkr/11978

Новости портала «Весь Харьков»

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