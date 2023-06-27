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ЗСУ продовжує наступ на сході та півдні: деталі від Генштабу

ЗСУ продовжує наступ на сході та півдні: деталі від Генштабу

Сили оборони України продовжують ведення  наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. У напрямках Новодарівка – Приютне та Новоданилівка – Роботине мали успіх, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Про це йдеться в офіційному зведенні Генштабу ЗСУ.

Російські окупаційні війська зазнають значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці.

Українські воїни вели наступальні дії на Бахмутському напрямку, у районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Іванівське, Курдюмівка, Північне, мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Наступ окупантів стримують на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Українські повітряно-десантні війська трохи просунулися на схід від села Красногорівка, неподалік Донецька, що розташоване на старій лінії контролю, ідеться у зведенні, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Зазначається, що це «один із перших випадків після вторгнення росії в лютому 2022 року, коли українські сили, найімовірніше, відвоювали територію, окуповану Росією з 2014 року», пише Інтерфакс-Україна.

Також у розвідці вважають, що нещодавні багаторазові одночасні українські атаки по всьому Донбасу, ймовірно, привели до перенапруження сил «ДНР» і чеченських військ, які діють у цьому районі.

Агентство Телевидения Новости

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