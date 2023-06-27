Житель Закарпаття намагався продати дитину в ЄС за 25 тисяч доларів

При продажі малолітньої дитини на територію Європейського Союзу викрито жителя Закарпаття. Йому повідомлено про підозру у вчиненні закінченого замаху на торгівлю людьми з метою експлуатації за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 149 КК України).

Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

За даними слідства, житель Закарпаття шукав батьків із маленькими дітьми та переконував продати їх для усиновлення в одну з країн ЄС. Маючи досвід роботи в освітніх закладах та, відповідно, спілкування з такою категорією людей, підозрюваний знаходив достатньо аргументів, чому дитині в умовах війни буде краще виїхати з країни.

Закарпатець видавав незаконний бізнес за шанс швидкої матеріальної наживи. Він знайшов жінку з Житомира, якій за продаж її однорічного сина обіцяв 5 тисяч доларів США. Попередньо надав аванс – 1 тисячу доларів США.

Успішна оборудка з дитиною повинна була принести усім причетним 25 тисяч доларів США загалом.

Цими вихідними чоловіка викрили та затримали в порядку ст. 208 КПК України на українсько-словацькому кордоні. Він разом із матір’ю та хлопчиком саме намагався перетнути контрольний пункт пропуску «Малі Селменці».

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Триває комплекс слідчих дій для встановлення кінцевої мети вивезення дітей за кордон, усіх деталей правопорушення та осіб, що можуть бути причетними до нього.

Заходи із викриття злочину прокурорами здійснені спільно зі слідчими Управління СБУ в Закарпатській області, оперативниками відділу міграційної поліції ГУ Нацполіції Закарпаття та Чопського прикордонного загону.

Агентство Телевидения Новости