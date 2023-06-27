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На Харківщині повністю заживлено село Студенок

На Харківщині повністю заживлено село Студенок

За дорученням начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова роботи з відновлення електропостачання на деокупованих територіях регіону ведуться в посиленому режимі.

Фахівці «Харківобленерго» завершили відновлювальні роботи у деокупованому селі Студенок Оскільської громади. Ремонтні роботи ускладнювала щільна замінованість території та особливості місцевого рельєфу.

«Поля, болота, річка Сіверський Донець, погодні умови, робота саперів – усі ці чинники впливали на нас. Але крок за кроком ми підіймали нашу мережу і нарешті можемо звітувати про відновлення електропостачання в одному з найбільших населених пунктів району», – розповіли в «Харківобленерго».

Нині в Студенку живуть близько 500 людей. 

Агентство Телевидения Новости

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