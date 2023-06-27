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Харківщиною ширяться фейки про неналежне відношення до гуманітарної допомоги

Харківщиною ширяться фейки про неналежне відношення до гуманітарної допомоги

Інформація викладена у маніпулятивний спосіб, нібито обласна адміністрація на невідомих підставах зберігає продукти харчування у складських приміщеннях ТОВ «Хладопром», повідомляють ХОВА

Масло, як гуманітарна допомога, офіційно знаходиться на зберіганні у складських приміщеннях ТОВ «Хладпром» з метою збереження продукції в належній якості. Гуманітарна допомога роздається громадам згідно потреб, які формує влада на місцях. Адже не всі громади, особливо прифронтові,  мають можливість зберігати продукти харчування у великих кількостях.

Щодо листа від СБУ в Харківській області, який оприлюднений у повідомленні Телеграм-каналу: ХОВА надала офіційну відповідь, де відкрито роз’яснила всі деталі. 

Тимчасова слідча комісії, аудитори якої працювали в області півроку щодо розподілу гуманітарної допомоги, порушень документації щодо видачі та зберігання маслопродуктів не виявила.

Крім того, ТСК відзначила роботу Харківської обласної адміністрації в цьому напрямку як високоорганізовану та прозору, про що йдеться у листі Верховної Ради про результати роботи комісії.

Агентство Телевидения Новости

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