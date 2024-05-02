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роспропаганда звинувачує США у трагедії в Одесі. Дайджест Центру стратегічних комунікацій

роспропаганда звинувачує США у трагедії в Одесі. Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Черговий день жалоби було оголошено на Одещині 30 квітня через загибель мирних жителів внаслідок завданого напередодні росіянами ракетного удару. І навіть день жолоби не зупинив росіян, які продовжили бити по місту і наступної ночі. 

Пропаганда встановила наступний «причинно-наслідковий зв’язок» руйнування «своєї Одеси»:

«Якби не було ракетного обстрілу росії, то й не було б ракет ППО ЗСУ. Але якби не було 8 років обстрілу мирних міст Донбасу, то й не було сво. І якби фашистська хунта під керівництвом США не захопила владу в Україні у 2014-му, то й не було б ні розстрілів Донбасу, не було б терору 8 років. Тому справжній винуватець трагедії в Одесі –США… А Одесі співчуття і побажання – не мовчіть, скидайте бандерівську хунту».

Джерело: https://t.me/spravdi/38305

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