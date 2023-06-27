На Харківщині чоловік активно поширював тези “руського миру”

Поширював тези роспропаганди у соцмережі — викрито ще одного шанувальника «руського миру»

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 43-річному чоловіку за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, з вересня 2022 року мешканець м. Лозова поширював на власній сторінці у забороненій в Україні соціальній мережі дописи на підтримку дій рф. У поширених підозрюваним матеріалах містилися типові тези кремлівської пропаганди про «англосаксов, которые борются против россии», «коллективный Запад, который руками Украины напал на россию» та інші.

Досудове розслідування проводять слідчі СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости