Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 21:30
Просмотров: 42

Харків’янин обманув людей на понад 1,3 млн гривень

Харків’янин обманув людей на понад 1,3 млн гривень

«Гроші на депозит під шалені відсотки»: харків‘янину, який обманув людей на понад 1,3 млн грн, повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 33-річному харків’янину за фактами шахрайства, вчиненого повторно та такого, що завдало значної шкоди потерпілим (ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України).

Слідством встановлено, що харків‘янин тривалий час проводив аферу, представляючись працівником відомої іноземної компанії.

Для імітації добросовісної ділової репутації він закликав своїх знайомих класти гроші на депозитний рахунок в електронному кабінеті з метою нарахування відсотків (від 12% до 80%). Кошти потерпілі передавали підозрюваному особисто, під час зустрічей.

Насправді сам сайт створив підозрюваний, і тому довірливі потерпілі постійно бачили суму грошей, яка нібито їм надходить.

На гачок потрапило п‘ятеро осіб.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 