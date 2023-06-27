Харків’янин обманув людей на понад 1,3 млн гривень

«Гроші на депозит під шалені відсотки»: харків‘янину, який обманув людей на понад 1,3 млн грн, повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 33-річному харків’янину за фактами шахрайства, вчиненого повторно та такого, що завдало значної шкоди потерпілим (ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України).

Слідством встановлено, що харків‘янин тривалий час проводив аферу, представляючись працівником відомої іноземної компанії.

Для імітації добросовісної ділової репутації він закликав своїх знайомих класти гроші на депозитний рахунок в електронному кабінеті з метою нарахування відсотків (від 12% до 80%). Кошти потерпілі передавали підозрюваному особисто, під час зустрічей.

Насправді сам сайт створив підозрюваний, і тому довірливі потерпілі постійно бачили суму грошей, яка нібито їм надходить.

На гачок потрапило п‘ятеро осіб.

Агентство Телевидения Новости