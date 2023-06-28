60 підозрюваних у диверсійній діяльності перевірила харківська поліція за добу

Оператори спецлінії поліції 102 Харківської області отримали упродовж доби понад 1080 звернень від громадян. На блокпостах правоохоронці разом з військовими перевірили 1603 транспортних засоби.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 60 осіб.

В ході відпрацювання території міста на блокпосту поліцейські виявили у пасажира транспортного засобу наркотичні речовини.

Правоохоронці склали 9 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 2 – за керування автомобілями у стані сп’яніння, 2 – за керування автомобілями без відповідних документів, 5 – за перевищення швидкості.

Тривають роботи по обстеженню та розмінуванню населених пунктів. Працівниками вибухотехнічної служби Національної поліції України з початку деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 3 289,252 га. Вилучено 30153 вибухонебезпечних предмети, знищено – 5440.

Слідчими підрозділами Національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 8169 воєнних злочинів, з яких найбільше 7489 за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та 613 – за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Про будь-які злочини або події на звільнених територіях ви можете цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію 102, до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном (050)302 20 44 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.

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