Слідчі Бюро за сприяння СБУ зібрали докази підривної діяльності російської спецслужби та особисто Бортнікова проти України. Встановлено, що він розробив злочинний план для придушення протестних акцій українців у 2013-2014 роках з метою збереження керівного на той час режиму в Україні. Кінцевою ціллю була подальша анексія частини території України під приводом нібито "громадянського протистояння".

Одним із ключових завдань ФСБ було недопущення Євроінтеграційних процесів України та членства в НАТО.

Відмова вищого керівництва України від Євроінтеграції була заздалегідь спланована рф, тому були завчасно вжиті заходи для попередження протестних акцій та розроблені сценарії їх силового розгону. Для цього у жовтні 2013 року до нашої держави приїжджав секретар Ради безпеки рф Патрушев з інструктажем керівництву РНБОУ, включаючи заступника секретаря Сівковича, про розгін потенційних протестних акцій з максимальною жорстокістю та застосування надмірної сили для залякування інших активістів.

Слідство встановило, що для припинення протестних акцій очільник фсб рф Бортніков дав завдання тодішньому Голові СБУ, який мав також російське громадянство, сприяти (особисто та із залученням підлеглих) працівникам ФСБ у їх протиправній підривній діяльності.

Крім того, за вказівкою Директора ФСБ рф й на запрошення колишнього Голови СБУ до Києва 13 грудня 2013 прибула група з 20 співробітників ФСБ, які інструктували українських правоохоронців у протидії Євромайдану.

Джерело: https://t.me/znua_live/148901

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