«Укроборонпром» очолив колишній керівник Харківського заводу Малишева
Кабмін призначив новим гендиректором «Укроборонпрому» Германа Сметаніна.
Про це у своєму тг-каналі написав Міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін.
«Молодий прогресивний лідер. Пройшов свій шлях в ОПК від інженера до керівника заводів», – йдеться у повідомленні.
За словами Камишіна, перед новопризначеним керівником «Укроборонпрому» стоїть три головні задачі:
1. Наростити виробництво боєприпасів та військової техніки
2. Побудувати в компанії ефективну антикорупційну інфраструктуру
3. Трансформувати УкрОборонПром
Довідка. Германіну Сметаніну 31 рік. У 28 років він був призначений директором Харківського бронетанкового заводу, після чого став керівником Харківського заводу імені Малишева.