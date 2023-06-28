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«Укроборонпром» очолив колишній керівник Харківського заводу Малишева

«Укроборонпром» очолив колишній керівник Харківського заводу Малишева

Кабмін призначив новим гендиректором «Укроборонпрому» Германа Сметаніна.

Про це у своєму тг-каналі написав Міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін.

«Молодий прогресивний лідер. Пройшов свій шлях в ОПК від інженера до керівника заводів», – йдеться у повідомленні.

За словами Камишіна, перед новопризначеним керівником «Укроборонпрому» стоїть три головні задачі:

1. Наростити виробництво боєприпасів та військової техніки

2. Побудувати в компанії ефективну антикорупційну інфраструктуру

3. Трансформувати УкрОборонПром

Довідка. Германіну Сметаніну 31 рік. У 28 років він був призначений директором Харківського бронетанкового заводу, після чого став керівником Харківського заводу імені Малишева.

Агентство Телевидения Новости

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