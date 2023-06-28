Слідчі скерували до суду обвинувальний акт щодо бойовика «днр», який брав участь в бойових діях під Куп’янськом

Правоохоронці встановили 31-річного донеччанина, який з 2014 року був найманцем незаконних збройних формувань з позивним «ястреб». Після деокупації Харківської області чоловік брав активну участь в бойових діях під містом Куп’янськ на боці окупаційних військ росії.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

У серпні 2022 року під час артилерійського обстрілу отримав поранення та перебував на лікуванні у Великобурлуцькій центральній лікарні.

Слідчі відділу поліції № 1 Куп’янського РВП спільно з працівниками ДСР НПУ під процесуальним керівництвом Куп’янської окружної прокуратури заочно повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

26 червня досудове розслідування завершене. Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скеровані до суду.

За скоєні злочини чоловіку загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости