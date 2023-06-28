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На Харківщині керівника будівельного підприємства підозрюють у привласненні бюджетних коштів

На Харківщині керівника будівельного підприємства підозрюють у привласненні бюджетних коштів

Директор товариства з обмеженою відповідальністю спричинив матеріальний збиток Департаменту капітального будівництва ХОВА на суму понад 180 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

Слідчі встановили, що у грудні минулого року між будівельним підприємством та Департаментом був укладений договір на проведення капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку у селищі Золочів Богодухівського району.

40-річний директор товариства з обмеженою відповідальністю завищив обсяги та вартість виконаних робіт та отримав оплату за фактично не виконані роботи.

27 червня слідчі відділення поліції № 1 ХРУП № 3 під процесуальним Харківської обласної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Агентство Телевидения Новости

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