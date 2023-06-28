Допомагав окупантам зі спецтехнікою:

Добровільно обійняв посаду керівника енергетиків і віддав окупантам спецтехніку: поліцейські повідомили про підозру мешканцю Харківщини Під час окупації міста Куп’янськ чоловік обіймав посаду так званого «начальника Куп’янського РЕМ» самопроголошеної «військово-цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області».Минулого року, використовуючи своє службове становище, передав автовишку для розмальовування стели з назвою «Куп’янськ» у кольори прапору держави-агресора.За його наказом бригада електромонтерів проводила аварійно-відновлювальні роботи електричної мережі в будівлі, де знаходилась так звана комендатура незаконних збройних і воєнізованих формувань.26 червня чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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