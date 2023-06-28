Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:17
Просмотров: 72

Допомагав окупантам зі спецтехнікою:

Допомагав окупантам зі спецтехнікою:

Добровільно обійняв посаду керівника енергетиків і віддав окупантам спецтехніку: поліцейські повідомили про підозру мешканцю Харківщини  Під час окупації міста Куп’янськ чоловік обіймав посаду так званого «начальника Куп’янського РЕМ» самопроголошеної «військово-цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області».Минулого року, використовуючи своє службове становище, передав автовишку для розмальовування стели з назвою «Куп’янськ» у кольори прапору держави-агресора.За його наказом бригада електромонтерів проводила аварійно-відновлювальні роботи електричної мережі в будівлі, де знаходилась так звана комендатура незаконних збройних і воєнізованих формувань.26 червня чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 