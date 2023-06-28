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У Брюселі відкрилася виставка, присвячена малюнкам українських дітей

У Брюселі відкрилася виставка, присвячена малюнкам українських дітей

Відкриття виставки дитячих малюнків «Світ, у якому я хочу жити!» відбулося 26 червня у Брюсселі (Бельгія), в Українському хабі громадянського суспільства.

Одночасно урочистості проходили в Харківському дипломатичному клубі – за допомогою онлайн-трансляції був встановлений відеоміст.У заході взяли участь  тимчасова повірена у справах України в Королівстві Бельгія Наталія Аношина, віце-президент Міжнародної асоціації миротворців ООН у Західній Європі Альберт Тібор, представники Харківської міської ради, дипломатичних місій Європейського парламенту, національних підрозділів Міжнародної асоціації миротворців ООН, українських та іноземних соціокультурних об’єднань, неурядових організацій та ін. Мета виставки – привернути увагу європейського суспільства до проблеми виховання та підтримки творчого потенціалу молодого покоління на прикладі дітей з України, а також висвітлити питання щодо необхідності створення миротворчих таборів для психологічної реабілітації дітей, що перебувають чи перебували у зоні бойових дій. 

Виставка працюватиме до 3 липня в Українському хабі громадянського суспільства у будівлі Європарламенту. 

Організатори – Громадське об’єднання миротворців ООН (Харків), CSC «Les Hirondelles» у партнерстві з Харківським національним педагогічним університетом імені Г. С. Сковороди під патронатом Посольства України в Королівстві Бельгія, Харківської міської ради та Міжнародної асоціації миротворців ООН «Солдати миру» AISP/SPIA за сприяння Українського хабу громадянського суспільства (Брюссель, Бельгія).

Агентство Телевидения Новости

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