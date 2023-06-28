Підприємець привласнив майже 200 тисяч гривень на відновлення житла для мешканців Харківщини

Харківські правоохоронці підозрюють директора фірми-підрядника у привласненні коштів на відновлення багатоповерхового будинку у Золочеві Харківської області.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Так директору фірми повідомили про підозру директору за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, та за фактом службового підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у грудні минулого року між Департаментом капітального будівництва ХОВА та підприємством укладено договір щодо капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку у смт Золочів Богодухівського району. Вказаний будинок постраждав торік внаслідок ворожого обстрілу.

“Проте директор ТОВ вирішив привласнити бюджетні кошти. Для досягнення своєї злочинної мети підрядник забезпечив виконання вказаних робіт із значно зменшеними обсягами, ніж ті, шо були зазначені в офіційних документах. Після цього він надав замовнику підроблені акти, інформація у яких не відповідала дійсності”, -йдеться у заяві пресслужби.

За інформацією правоохоронців, підприємець привласнив майже 200 тисяч гривень за роботи, які фактично по житловому будинку виконано не було.

За даними сайту “Прозорро”, у грудні 2022 року Департамент капбудівництва Харківської ОВА уклав лише один договір на ремонт багатоповерхового будинку у Золочеві.

Мова йде про аварійно-відновлювальні роботи багатоквартирного житлового будинку по вул. В. Клименка, 11.

Сума договору склала 3,7 млн грн. Підрядником було ТОВ “Будівельна група “Містпроектбуд”. Директором та засновником підприємства є Володимир Щербань.

Договір підписали 12 грудня. Оплата до договору пройшла 28 грудня.

Варто зазначити, що це був перший підряд полтавської фірми на території Харківської області. Раніше підрядник отримував держпідряди лише на території Полтавської області, зокрема, коли керівником Полтавської ОДА був Олег Синєгубов – теперішній очільник Харківської ОВА.

Джерело: ХАЦ

Агентство Телевидения Новости