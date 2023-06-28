На Харківщині проводиться ремонт дороги у Бабаях

Роботи над ремонтом дороги проводяться щоденно на ділянці більш як 8 кілометрів. Цей шлях забезпечує проїзд до селища міського типу Бабаї та села Тимченки Харківського району.

«Ця дорога є дуже важливою для мешканців Бабаїв та Тимченків, адже по ній забезпечується проїзд до соціально важливих об’єктів, рухається громадський та гуманітарний транспорт», – зазначив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Разом з ремонтом дорожнього покриття здійснюються благоустрій придорожньої території. Фахівці облаштовують тротуари, зводять зупинки громадського транспорту та встановлюють бордюри.

Агентство Телевидения Новости