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На Харківщині проводиться ремонт дороги у Бабаях
Роботи над ремонтом дороги проводяться щоденно на ділянці більш як 8 кілометрів. Цей шлях забезпечує проїзд до селища міського типу Бабаї та села Тимченки Харківського району.
«Ця дорога є дуже важливою для мешканців Бабаїв та Тимченків, адже по ній забезпечується проїзд до соціально важливих об’єктів, рухається громадський та гуманітарний транспорт», – зазначив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Разом з ремонтом дорожнього покриття здійснюються благоустрій придорожньої території. Фахівці облаштовують тротуари, зводять зупинки громадського транспорту та встановлюють бордюри.