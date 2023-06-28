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Харків’янин викрав паливну смарт-картку та заправляв особистий автомобіль

Харків’янин викрав паливну смарт-картку та заправляв особистий автомобіль

Викрав паливну смарт-картку та заправляв особистий автомобіль: слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні крадіжки В березні 2023 року до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 надійшло повідомлення про те, що невідомий викрав паливну смарт-карти.В ході досудового розслідування встановлено, що до злочину причетний 53-річний чоловік. Він виконував ремонтні роботи по транспортному засобу за дорученням потерпілого. З кабіни авта зловмисник викрав паливну смарт-картку, на якій більш ніж 271 000 гривень. Потім заправляв особисте авто, користуючись грошима на паливній смарт-карті. Чоловік встиг итратити понад 13 тисяч гривень.Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости

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