На Харківщині арештовано наркоторговців

На Харківщині слідчі повідомили про підозру двом чоловікам, які збували наркотичні засоби Зловмисники протягом тривалого часу перебували на обліку в рамках замісної підтримувальної терапії для хворих з наркотичною залежністю в медичних закладах Харківської області.Працівники поліції встановили, що в квітні і травні мешканці смт Панютине продали мешканцям Лозівського району таблетки метадону, отримані в рамках замісної терапії.28 червня працівники поліції провели санкціоновані обшуки у помешканнях зловмисників. За місцем мешкання 46-річного чоловіка виявлено документацію на отримання «метадону» в різних центрах та наркотичний засіб, ззовні схожий на «канабіс». У 32-річного чоловіка поліцейські виявили документацію на отримання «метадону» та півтора десятка рослин конопель.Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження.Слідчі Лозівського районного відділу повідомили чоловікам про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України.

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