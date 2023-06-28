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Кіберполіція викрила харків’янина у скоєнні шахрайства

Кіберполіція викрила харків’янина у скоєнні шахрайства

Розміщував оголошення щодо перевезення речей із зони бойових дій: кіберполіція викрила чоловіка у скоєнні шахрайства 34-річний безробітний харків’янин розміщував в різних групах месенджера Telegram та соціальних мережах оголошення про надання послуг з перевезення речей та меблів із зони бойових дій за умови передплати на банківську картку.В листуванні з потерпілими він надавав номер банківської картки та попереджав, що без передплати не зможе надати послугу. У деяких випадках після отримання першого платежу вимагав другий платіж за пальне. Після надходження коштів блокував потерпілих.

Шахрайську схему викрили співробітники управління протидії кіберзлочинам у Харківській області ДКП НПУ спільно зі слідчими Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області.За оперативними даними, чоловік ошукав понад 15 потерпілих, від яких отримував гроші у розмірі від 3 до 10 тисяч гривень.Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.Процесуальне керівництво здійснює Київська окружна прокуратура міста Харкова.

Агентство Телевидения Новости

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