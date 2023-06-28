На Харківщині чоловік виправдовував російську агресію

Стверджував, що росія не причетна до знищення будинків громадян: поліція викрила у колабораційній діяльності мешканця Зміївської громади Навесні минулого року чоловік публічно заперечував здійснення російською федерацією збройної агресії проти України.Зловмисник стверджував, що всі руйнування об’єктів критичної, цивільної інфраструктури та приватного сектору відбуваються внаслідок дій Збройних сил України. Свою позицію він висловлював публічно в громадських місцях.28 червня 53–річному чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 111 -1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

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