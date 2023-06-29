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Потрійний ракетний удар по Чугуєву: правоохоронці показали наслідки

Потрійний ракетний удар по Чугуєву: правоохоронці показали наслідки

29 червня приблизно о 01:00 російські військові завдали ракетний удар по Чугуєву трьома ракетами типу С-300, випущених з Бєлгородської області рф.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Харківської області.

Дві ракети влучили у центрі Чугуєва, ще одна – у передмісті.

Правоохоронці зафіксували пошкодження багатоповерхівки, магазинів, приватних автомобілів.

Прокурори у взаємодії зі слідчими Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області задокументували наслідки збройної агресії рф.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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