На Харківщині нарешті знайшли безвісти зниклу жінку

Жителі Чугуївського району допомогли розшукати жінку, яка майже чотири місяці не повідомляла рідним про своє місцезнаходження 28 червня до Чугуївського районного управління поліції звернулася місцева мешканка із заявою про зникнення 38-річної доньки, яка має психологічні розлади. Заявниця повідомила, що раніше донька уходила з дому та згодом поверталася. Цього разу зникла в березні.На пошуки жінки залучили особовий склад Чугуївського РУП. Інформацію про пошуки розмістили в соціальних мережах, яка набула активного поширення громадянами.Завдяки спільним злагодженим діям з громадянами старший дільничний офіцер поліції Євген Михайличенко розшукав жінку. Як з’ясувалося, вона мешкала у знайомого. Протиправних дій щодо неї скоєно було.

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