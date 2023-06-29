У Харкові зникла дитина

Увага, розшукується Діана Юрченко!Відділом поліції № 1 ХРУП № 2 встановлюється місцезнаходження малолітньої дитини Діани Юрченко, 2017 року народження. 29 червня дівчинка гуляла біля будинку 90А по вулиці Миру та зникла.Її прикмети: зріст близько 128 см, худорлявої статури, темно-русяве волосся, карі очі.Була одягнена у рожеву футболу з сердечками, сірі лосини, білі кросівки.Шановні громадяни, якщо вам відома будь-яка інша про розшукувану, просимо повідомити за телефонами (057) 93 31 15, 0999320813, 0635305200, 0979787785 або 102.

Агентство Телевидения Новости