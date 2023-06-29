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Поїхала кататися у метро: 6-річну дівчинку у Харкові знайшли
Поліція Харкова оперативно розшукала зниклу дитину: жодних протиправних дій відносно дівчинки скоєно не було.
29 червня до відділу поліції № 1 ХРУП № 2 надійшло повідомлення про зникнення 6-річної дитини, повідомили в пресслужбі ГУНП Харківської області.
На пошуки зниклої був орієнтований особовий склад поліції.
Вже за кілька годин дівчину виявили на одній зі станцій метро. Як з’ясувалося, вона разом з іншими дітьми поїхала кататися на метро.
З дітьми та їх батьками поліцейські провели профілактичну бесіду.