В Ізюмському районі трактор підірвався на міні

29 червня у селі Чернещина Борівської громади Ізюмського району стався черговий підрив сільськогосподарської техніки на невідомому вибуховому пристрої.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Харківської області.

Внаслідок наїзду причепу трактору на боєприпас стався вибух. За попередніми даними, тракторист ушкоджень не отримав та подальшої госпіталізації не потребував.

В ДСНС вкотре звернулися до громадян з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку: «Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією».

У разі виявлення підозрілого предмета необхідно повідомити про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами 101, 102 або 112.

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