Наводили російські «Смерчі» та «Урагани» на Харків: знешкоджено агентурну мережу фсб

Служба безпеки нейтралізувала агентурну мережу фсб у результаті багатоетапної спецоперації у Харкові. До складу ворожої групи входило троє місцевих жителів, які збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Передусім зловмисники намагались виявити напрямки перекидання підрозділів ЗСУ, які задіяні у контрнаступі українських військ на східному фронті.

Також їх цікавили маршрути руху і пункти тимчасового зберігання іноземного озброєння та боєприпасів Сил оборони.

Отримані відомості російські агенти переправляли до фсб через месенджер «Телеграм».

Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки і проведення масованих ракетних ударів по Харкову з використанням російських реактивних систем залпового вогню «Смерч» та «Ураган».

Співробітники СБУ затримали зловмисників під час виконання ними ворожих завдань.

За даними слідства, вони були залучені до негласної співпраці кадровим співробітником фсб на початку повномасштабного вторгнення рф. Серед завербованих був колишній викладач місцевого військово-навчального закладу.

Під час обшуків правоохоронці виявили мобільні телефони і комп’ютерну техніку з доказами листування з представником рф.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом особам за фактами державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), повідомив спікер прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости