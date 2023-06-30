Пішов на обгін: у ДТП на Клочківській постраждав мотоцикліст

Поліція встановлює обставини ДТП за участі мотоцикла у Харкові: подія сталася 30 червня по вулиці Клочківській.

Попередньо встановлено, що водій Honda CBR 600F при обгоні автомобіля Subaru Legacy зіштовхнувся з автомобілем, повідомили у ГУНП Харківської області.

25-річного водія мотоцикла з численними переломами доставили до лікарні.

Слідчими вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости