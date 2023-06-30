На Харківщині чоловік закликав односельчан переїжджати до рф

Закликав односельчан переїжджати до рф — викрито колаборанта

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

За даними дізнання, у селі Хроли Харківського району місцевий мешканець серед односельчан пропагував «руський мир».

Він розповідав людям про те, що «військовослужбовці рф проводять СВО по звільненню України від нацистів і що скоро життя українців зміниться на краще завдяки президенту рф».

Також він закликав односельців виїжджати на територію держави-агресора, тому що «президент рф дбає про свій народ та люди в росії живуть краще, ніж українці».

Дізнання проводять дізнавачі відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости