Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:19
Просмотров: 95

На Харківщині чоловік закликав односельчан переїжджати до рф

На Харківщині чоловік закликав односельчан переїжджати до рф

Закликав односельчан переїжджати до рф — викрито колаборанта

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

За даними дізнання, у селі Хроли Харківського району місцевий мешканець серед односельчан пропагував «руський мир».

Він розповідав людям про те, що «військовослужбовці рф проводять СВО по звільненню України від нацистів і що скоро життя українців зміниться на краще завдяки президенту рф».

Також він закликав односельців виїжджати на територію держави-агресора, тому що «президент рф дбає про свій народ та люди в росії живуть краще, ніж українці».

Дізнання проводять дізнавачі відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 