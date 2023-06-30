На Харківщині чоловік закликав односельчан переїжджати до рф
Закликав односельчан переїжджати до рф — викрито колаборанта
За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).
За даними дізнання, у селі Хроли Харківського району місцевий мешканець серед односельчан пропагував «руський мир».
Він розповідав людям про те, що «військовослужбовці рф проводять СВО по звільненню України від нацистів і що скоро життя українців зміниться на краще завдяки президенту рф».
Також він закликав односельців виїжджати на територію держави-агресора, тому що «президент рф дбає про свій народ та люди в росії живуть краще, ніж українці».
Дізнання проводять дізнавачі відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області.