Дорожники приводять до ладу сім мостів та відбудовують ще 11 зруйнованих споруд на Харківщині

Підрядні організації приводять до ладу міст на окружній дорозі, який забезпечує логістичне сполучення Харкова з Донецькою областю. Дорожники виконують роботи з заміни двох зруйнованих аварійних балок, які були пошкоджені внаслідок російської військової агресії. Крім того, заплановано ремонт прогонової будови, яка була пошкоджена осколками.

Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Також на автомобільній дорозі М-29 Харків – Красноград – Перещепине – Дніпро у Красноградському районі на штучній споруді дорожники міняють аварійний деформаційний шов. Задля безпечного та безперебійного проїзду транспортних засобів на час проведення аварійних робіт, поруч зі штучною спорудою, підрядні організації влаштовують технологічний переїзд.

Загалом на Харківщині проводиться експлуатаційне утримання 7 штучних споруд. Триває капітальне відновлення на 11 зруйнованих мостах. Проводяться підготовчі роботи з організації будівельних майданчиків та влаштування фундаментів споруд. На деяких об’єктах виконується монтаж прогонових будов. Окрім цього, на завершальному етапі проєктування ремонту інших мостових споруд на державних дорогах Харківщини.

Агентство Телевидения Новости