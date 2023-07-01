25 тисяч гривень за довідку ВЛК: у Харкові на зловживанні викрили військового комісара

У Харкові військового комісара викрито на зловживанні впливом. Слідство встановило, що підполковник організував злочинну групу з метою одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення головою медичної комісії та визначення ступеня придатності призовників до військової служби.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

Посадовець вимагав та одержав від громадянина 25 000 гривень неправомірної вигоди. Саме так підполковник оцінив послугу за довідку військово-лікарняної комісії, згідно з якою останній потребував лікування протягом двох місяців.

Правоохоронці викрили підозрюваних під час одержання коштів та надання громадянину довідки ВЛК.

Начальник РТЦК та СП почав переховуватися від органу досудового розслідування, проте його місцезнаходження було оперативно встановлено співробітниками прокуратури.

Проведено санкціонований обшук за місцем його тимчасового проживання та вручено клопотання про відсторонення від займаної посади.

За процесуального керівництва Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомлено про підозру начальнику одного з РТЦК та СП міста Харкова, офіцеру відділу обліку та бронювання цього РТЦК та СП і цивільній особі за фактом зловживанням впливу (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Досудове слідство проводиться слідчими СВ ВСП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводження Управління СБ України в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости