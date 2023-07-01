У Харкові поліція затримала чоловіка за грабіж

Патрульні оперативно затримали чоловіка, який, ймовірно, причетний до грабежу.

Вчора ввечері поліцейські прибули на повідомлення про грабіж, що стався в Слобідському районі Харкова. Потерпілий розповів, що до нього підійшов невідомий та вихопив з його рук мобільний телефон.

Після скоєного, чоловік побіг в невідомому напрямку.Патрульні опитали заявника та негайно почали відпрацьовувати надану їм інформацію. Як результат — поліцейські оперативно відшукати схожу за описом особу. Під час розмови з правоохоронцями чоловік зізнався у скоєному.На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі причетність чоловіка до злочину будуть встановлювати слідчі.

Агентство Телевидения Новости