Хто очолив радіо Z в Білгороді та створює ілюзію окупації Харківської області?

«Я щодня їжджу сама цією дорогою, і складається таке відчуття, що я їду полями», – так про стан доріг у російському місті Великі Луки писала Алєксандра Павлова, яка тепер допомагає російським військовим перетворити на поля українські дороги.

Адже зараз одним з головних облич пропаганди агресора, що створює ілюзію окупації Харківської області, є колишня псковська радіоведуча Алєксандра Павлова. Нині вона є головним редактором так званого “першого фронтового радіо” “Z FM” та пропагандистського телеграм-каналу «Перший Харківський».

Павлова та медіа

Як стало відомо Харківському антикорупційному центру, Павловій 32 роки, в неї є син. Ще пару років тому вона продавала ортопедичні матраци, потім була співробітницею місцевого зеленбуду, а з липня 2021 року працювала журналісткою в місцевому виданні “Луки.ру”. Точніше була ведучою програм на радіо.

Павлова працювала у салоні з продажу матраців Фото з соцмереж

У програмі “Городской патруль” Павлова з гостями обговорювала захворювання на СНІД, необхідність будівництво велодоріжок та гуманне поводження з тваринами, але в основному програма була майданчиком для піару місцевих чиновників.

В одній з програм Павлова цікаво прокоментувала реконструкцію проспекту Леніна у Великих Луках: «Я щодня їжджу сама цією дорогою, і складається таке відчуття, що я їду полями». Це говорить про якість життя в російському місті.

З початку 2022 року Павлова стала співведучою іншої радійної програми “Меня бомбит”. Це шоу анонсували як програма, де будуть обговорювати найбільш знакові події міста Великі Луки.

Й ось відкриваємо один з випусків, а там заголовок “В Великих Луках отремонтируют еще один тротуар”.

Скріншот з сайту Луки.ру

Дійсно епічно. Ще в цій ж програмі обговорюють, що не всі багатоквартирні будинки в місті газифіковані, і що про цю проблему знають, але вирішити не можуть. В країні, де основним джерелом доходу є продаж нафтопродуктів, не можуть газифікувати міста.

Білгородський воєнкор

Наприкінці 2022 року у Пскові проводиться пропагандистська конференція про роботу російських медіа у прикордонних районах. І вже у січні 2023 року Павлова відправилась висвітлювати агресію росії в Україні. Зазначається, що вдома в Алєксандри залишився маленький син, чоловік та батьки.

«Олександра залишила частину свого життя за тисячі кілометрів, приїхала допомагати своїй Батьківщині та розповідати мешканцям Харківської області про те, яку допомогу та підтримку вони можуть отримати від росії. Тепер вона кореспондент каналу «Первый Харьковский», — написав інший пропагандист Алєксандр Малькевич.

Малькевич це не звичайний пропагандист, а відома російська медійна особа. Саме через його структуру “Фонд развития новых медиа” й проходить фінансування всіляких Z-пабликів та пропагандистских каналів. Саме Малькевич ВВС називає партнером Євгенія Пригожина в медійних проєктах.

Про цей телеграм-канал ХАЦ вже згадував у статті про роботу російських пропагандистів. Автори каналу регулярно постять фейки та поширюють дописи, в яких дискредитовують західні держави. Один з останніх наративів, який поширюється на цьому каналі – в результаті ракетного обстрілу Краматорську в кафе Ріа Піцца загинули американські військові.

Варто зазначити, що російська пропаганда видала вже кілька фейків на цю тему. Хоча в дійсності на відео з місця трагедії видно що постраждалі – цивільні, зокрема, й немовля.

І ось Павлова покинула свою дитину, переїхавши з Великих Лук до Білгорода, заради того, щоб виправдовувати вбивства українських дітей.

Фото Павлової з зони бойових дій – luki.ru

В травні Павлова пройшла так звані курси “воєнкорів” від ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина.

Фото Павлової з вагнерівцем – luki.ru

На “курси” завітав Пригожин, який Павлову дуже вразив: “Дуже класна людина – відкрита, проста і пряма. Змогли поспілкуватися з ним про хід бойових дій, полювання на російських журналістів з боку «укропів» та успіхи «музикантів» на передовій”.

Фото з Пригожиним Джерело: Луки.ру

А ось коментарів Павлової після маршброску Пригожина в бік москви – немає.

За результатами “курсів”, Павлова отримала номерні жетони та шеврони Вагнера, і як зізнається – з великим задоволенням ще б поїхала на подібні “курси”.

Після переїзду до Білгорода, Павлова стає регулярним учасником пропагандистського шоу на Youtube – Lomovka. Ведучим цього шоу є Ігор Віттель – колишній ведучій програм на радіо “Ехо Москви”.

Зараз вона вже головний редактор радіостанції Z FM. В той час, коли в Україні іноді виникають питання стосовно актуальності заборони публічного виконання російської музики, Павлова в етері ютуб-шоу прямо говорить, що музика – є частиною російської пропаганди і плейлист для радіостанції на 80 відсотків складається з військово-патріотичних пісень і погоджує їх особисто Малькевич.

Павлова у включенні Youtube-шоу Lomovka

Кілька тижнів тому Павлова начебто потрапила під артилерійський обстріл в місті Шебекино Бєлгородської області, при цьому вона жодним чином не згадала постійні обстріли Харківської області ракетами С300 з Білгорода.

Коментувала Павлова й операцію Російського добровольчого корпусу у Бєлгородській області. Але про громадян рф так і не згадала, заявив, що то були українські військові, яких вона називає “боєвиками”. Так, в одному з етерів вона розповідала, що нібито українські військові зайшли на територію Білгородської області, зупиняли там автівки, “викидали водіїв, в когось стріляли”. Жодного доказу при цьому Павлова не приводить.

В цьому ж етері Павлова згадала й про фінансування від Фонду Малькевича, якого вона називає “наставником та вчителем”.

В червні Малькевичу та його соратникам СБУ заочно оголосило підозру у створенні організованої злочинної групи для ведення інформаційної діяльності у співпраці з країною-агресором. Павлової в переліку поки що немає. Але це поки що.

Джерело: ХАЦ

Агентство Телевидения Новости