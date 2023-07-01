Вимагав кошти з в’язнів виправної колонії: затримано чоловіка

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора затримано та повідомлено про підозру колишньому засудженому – учаснику злочинної організації з вимагання та збору коштів з в’язнів виправної колонії.

Йому інкриміновано участь у злочинній організації та пособництві у вимаганні коштів із застосуванням насильства (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 189 КК України).

За даними слідства, колишні керівники колонії створили злочинну організацію. Її учасники упродовж 2016–2021 років систематично катували ув’язнених з метою вимагання коштів.

Визначена роль затриманого у злочинній організації – збір з в’язнів коштів за уникнення катувань, які надалі передавалися керівництву.

Раніше у цьому кримінальному провадженні притягнуто до відповідальності п’ятьох засуджених, які входили до складу злочинної організації. На виконання вказівок керівництва вони катували та вимагали кошти з інших ув’язнених.

Також затримано та взято під варту колишніх керівника колонії та його першого заступника. Вони безпосередньо організували та забезпечували функціонування злочинної організації, катування ув’язнених виправної установи та вимагання коштів.

Наразі за клопотанням прокуратури затриманому учаснику злочинної організації обрано запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ДБР, оперативний супровід – СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости